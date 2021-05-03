Игорь Шуневич ушел с поста генерального директора минского хоккейного «Динамо». Фото: hcdinamo.by

Экс-глава МВД Бларуси Игорь Шуневич оставил пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Руководитель Федерации хоккея Беларуси и Наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что позитивно оценивает результаты работы Шуневича.

– От лица всех динамовцев я благодарю Игоря Анатольевича за то, что он с энтузиазмом принял управление минским «Динамо» в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами. К роли директора минского «Динамо» Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера, – считает Басков.

По его словам, в настоящее время кризис миновал, и клуб с уверенностью смотрит в будущее. Также он пожелал успехов Шуневичу «в любой сфере, какую бы он для себя ни избрал».

Шуневич с 2014 по 2020 год также был главой Наблюдательного совета «Динамо», а гендиректором команды его назначили в сентябре 2020-го.

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