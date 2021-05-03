Фотофакт. Посмотрите, что натворил ветер в Бресте: огромные деревья выворачивало с корнем

В Бресте сильный ветер выворачивал деревья с корнем. Фото: БрестСити.

На 2 мая синоптики в Беларуси пообещали оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя. В некоторых регионах погода действительно преподнесла неприятные сюрпризы. Что натворил порывистый ветер в Бресте, рассказывает БрестСити, куда читатели присылают фото последствий непогоды.

Стихия повредила несколько билбордов. Фото: БрестСити.

На улицах Московская и Махновича в Бресте ветер изуродовал билборды. В сквере на улице Ясеневой дерево вывернуло с корнем, оно упало на ограждение и повредило его. Падали большие деревья и в других районах города. На перекрестке улиц Островского и 17 сентября дерево задело припаркованный автомобиль.

Упавшее дерево повредило автомобиль. Фото: БрестСити.

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Упавшие деревья перегораживали пешеходные дорожки, повреждали ограждения. Фото: БрестСити.