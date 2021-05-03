Посол США ответила на вопрос о вручении верительных грамот Лукашенко

Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила, что не приехала в Минск из-за отсутствия визы. Фото: state.gov

Посол США в Беларуси Джули Фишер рассказала, будет ли вручать верительные грамоты Александру Лукашенко, когда приедет работать в Минск.

– Я думаю, сейчас вопрос стоит так: что делать с обменом послами. Что касается грамот, этих бумаг, на которые чаще всего редко кто обращает внимание, то я хотела бы принять соответствующее решение после того, как прибуду в Минск и оценю, что я смогу сделать там, на месте. Сейчас я не могу точно сказать, как будет решаться ситуация с верительным грамотами, – пояснила Фишер в интервью телеканалу Белсат.

Также посла попросили ответить, считает ли она и США Александра Лукашенко президентом Беларуси. Ее ответ оказался дипломатичным.

– Не вызывает сомнений то, что Александр Лукашенко руководит властью Беларуси, это бесспорно. Но выборы, которые прошли летом, не были ни свободными, ни справедливыми. После этого он использовал свою власть, чтобы совершить насилие против людей, которые просто хотели, чтобы их услышали, потому что были недовольны тем, как прошли выборы. Кто такой Лукашенко – это очень важный вопрос, но в этой ситуации довольно сложно сказать, остается ли он законно избранным лидером Беларуси, потому что мы не знаем, какими были бы итоги выборов, если бы была возможность подсчитать все голоса, если бы кандидаты имели одинаковые возможности во время избирательной кампании, если бы никого из них не посадили в тюрьму, если бы им не отказывали в регистрации, – пояснила свою позицию Фишер.

Она добавила, что в Беларуси продолжается политический кризис и выход из него, как считают в США, зависит от двух вещей: освобождения политзаключенных и диалога властей с теми, кто возглавляет протесты. Итогом диалога должны стать новые выборы, причем такие, чтобы их можно было признать свободными и справедливыми.

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