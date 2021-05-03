Из-за сильного ветра самолет из Грузии не смог приземлиться в Минске и улетел в Вильнюс

Самолет не смог сесть в Минске из-за сильного ветра. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Сергей ГАПОН

Утром в понедельник, 3 мая, самолет, летевший из Грузии, не смог приземлиться в Национальном аэропорту Минск и полетел в Вильнюс. Это произошло из-за сильного ветра, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя минского аэропорта Ромину Саматханову.

-Борт авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс B2736 Тбилиси-Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23, - сообщила собеседница корреспонденту агентства.

Остальные рейсы осуществляются в соответствии с расписанием, аэропорт работает в штатном режиме, уточнила Саматханова.

На 3 мая в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления порывов ветра в Минске и на большей части страны. Порывы ветра достигают 15-20 м/с, что по шкале Бофорта относится к категории «крепкий и очень крепкий ветер», это лишь немного не дотягивает до категории «шторм», уточняет агентство.

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