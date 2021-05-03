Крайне тяжелое: в Минздраве рассказали о состоянии подростков, которых на вертолете доставили в ожоговый центр в Минске

Подростки. Которых 23 и 29 апреля доставили вертолетом в Республиканский ожоговый центр БСМП, по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. По словам врачей, оба до сих пор подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Подростки находятся под динамическим наблюдением врачей, им проводится все необходимое лечение», – сказано в сообщении Минздрава.

Напомним, что 23 апреля Республиканский центр организации медицинского реагирования организовал срочную доставку вертолетом МЧС Ми-8 (с медицинским модулем на борту), ребенка из Мстиславской ЦРБ. Подросток 2004 года рождения получил электротравму.

«При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести – до 70 процентов», – добавили в Минздраве.

Второй инцидент произошел 29 апреля. 12-летний подросток был дома без родителей и самостоятельно попробовал потушить пожар. Он также спас младшего брата, в результате получил серьезные травмы.

Подростка доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП из Мядельской ЦРБ.

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