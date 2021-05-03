Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 4 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики объявили 4 мая в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в Белгидромете.

«4 мая (вторник) во многих районах и в г. Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с», – сказано в сообщении синоптиков.

Тем временем в МЧС рассказали, что в некоторых населенных пунктах республики сильный ветер накануне повредил конструкции, повалил деревья.

«В Минске работниками МЧС в четырех случаях была оказана помощь по распиловке упавших деревьев на проезжую часть и автомобили. Ветер окончательно утихнет к концу дня», – сообщили в МЧС.

Там также добавили, что если кто-то увидел, что кому-то угрожает опасность, то следует набирать телефон МЧС 101 или 112. Спасатели посоветовали держаться вдали от неустойчивых конструкций, линий электропередачи, деревьев и т.д.

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Оранжевый уровень опасности сохраняется и в понедельник, 3 мая (подробности).