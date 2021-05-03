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Политика3 мая 2021 12:32

Головченко о согласовании интеграционных карт с Россией: «Мы не хотим это откладывать в долгий ящик»

По словам премьер-министра Беларуси, «за последние шесть месяцев удалось сблизить позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого»
Инна КОРСАК
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Роман Головченко рассказал, что подписание оставшихся дорожных карт не планируют затягивать

Роман Головченко рассказал, что подписание оставшихся дорожных карт не планируют затягивать

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о согласовании оставшихся интеграционных карт с Россией.

- Вы знаете, я думаю, что это может произойти и через месяц, и через два. Нам бы не хотелось откладывать все в долгий ящик. С другой стороны, мы не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. К слову, за последние шесть месяцев удалось сблизить позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого, - сказал Головченко.

Он добавил, что в подобном конструктивном темпе стороны идут и дальше. И ничто не вынуждает ни российскую сторону, ни нашу ставить жесткие сроки.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт. В работе остаются два пакета документов. Как отметил Роман Головченко, оставшиеся карты «сложные с экономической точки зрения».

- Там достаточно много расчетов, позиций сторон. Мы дискутируем, как правильнее и поскорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь проект и экономическое наполнение Союзного государства смогло раскрыть весь свой потенциал, - заявил премьер-министр.

По его словам, должны быть созданы «более равные условия для всех субъектов хозяйствования на поставки энергоносителей в условиях разных надбавок, преференций».

- У нас задача одна – создать равные условия для субъектов хозяйствования. И это понимает и нацелено на это как российское, так и белорусское руководство. Лишь имея равные условия, мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты и новые технологии, - подытожил Головченко.

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