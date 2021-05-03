Фотофакт. В Мостах памятник погибшим в годы Второй мировой войны перекрасили в красно-зеленые цвета

В Мостах памятник погибшим в годы Второй мировой войны перекрасили в красно-зеленые цвета. Фото: телеграм-канал "Радыё Свабода"

В Мостах памятник погибшим в годы Второй мировой войны перекрасили в красно-зеленые цвета. Изначально он был светло-серого цвета. Об этом сообщает телеграм-канал «Белсат».

По информации читателей портала tut.by, сначала некоторые стороны стелы покрасили в красный цвет и это вызвало удивление, так как обелиск издалека был похож на БЧБ. Но позже на памятнике появился зеленый цвет.

Выяснилось, что стелу перекрасили в красно-зеленый цвет еще неделю назад.

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