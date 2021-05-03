Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая 2021 года: 834 новых случая COVID-19, 10 смертей за сутки

Свежие данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была опубликована статистика по коронавирусу на 3 мая. За сутки было выявлено 834 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 361 897 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 648 человек.

Всего в Беларуси на 24 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 352 464 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2572 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 895 тысяч 273. За последние сутки провели 8 238 тестов.

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