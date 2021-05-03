«Применили схему дробления бизнеса»: в Гродно продавцы спортивных товаров не уплатили в бюджет более 7,5 миллионов рублей

В Гродно продавцы спортивных товаров не уплатили в бюджет более 7,5 миллионов рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Комитете государственного контроля рассказали, что в Гродно продавцы спортивных товаров не уплатили в бюджет более 7,5 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- С 2012 года коммерсанты зарегистрировали 25 субъектов хозяйствования по розничной торговле спортивными товарами известных марок. Они все занимались продажей одинаковых изделий, имели единую систему бухучета, а также одних и тех те учредителей и управляющих. При всем при этом, каждый из них имитировал самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность для упрощения системы налогообложения, - говорится в сообщении.

В КГК также сообщили о том, что использование схемы дробления бизнеса повлекло за собой неуплату в бюджет страны в крупном размере – 7,5 миллионов рублей.

- В ходе проведенных обысков у правонарушителей были изъяты документы, оргтехника, черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

- Был наложен арест на имущество подозреваемых. В отношении пяти человек за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК, - отметили в КГК.

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