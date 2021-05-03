«Да, стало лучше!»: главный идеолог Мостов рассказала, почему памятник погибшим в годы ВОВ перекрасили в красно-зеленые цвета

главный идеолог Мостовского райисполкома рассказала, почему памятник погибшим в годы ВОВ перекрасили в красно-зеленые цвета. Фото: телеграм-канал "Радыё Свабода"

Главный идеолог Мостовского райисполкома Марина Давыдик рассказала, почему памятник погибшим в годы ВОВ перекрасили в красно-зеленые цвета.

- Мы ежегодно к 9 мая обновляем все памятные для жителей города места. Стела, о которой вы сейчас говорите, это вовсе не место захоронения воинов. Это стела, которая была установлена в память о погибших на войне. Мы ее покрасили с целью эстетического восприятия. И покрасили в традиционные для белорусов цвета: красный и зеленый, - прокомментировала изданию «Наша нiва» Давыдик.

Она также добавила, что любую краску со временем на памятниках нужно обновлять.

- Вы же понимаете – дожди, снег, ветер. Серая стела была уже не очень красивой. По этой причине мы приняли решение ее обновить. Да, безусловно, стало лучше. Теперь стела красивая, сочная, яркая и на въезде привлекает внимание, - обратила внимание заместитель председателя Мостовского райисполкома Марина Давыдик.

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