Рэпер Серега о ситуации в Беларуси: «Даже в самой хорошей обстановке есть всегда несогласные, те, которые хотят больше»

На "Беларусь 1" анонсировали большое интервью с рэпером Серегой. Фото: скриншот с телеканала "Беларусь 1"

В эфире телеканала «Беларусь 1» анонсировали большое интервью с рэпером Серегой, которое уже в ближайшее время покажут по ТВ. В небольшом видео Сергей Пархоменко высказался о ситуации в Беларуси.

- Нужно ведь понимать изначально, в чем наша вижу. Как я вижу, основная часть проблем связана с экономическими вопросами. Если сейчас, к примеру, всем увеличить заработную плату в пять раз – все будут счастливы и довольны, но лишь какое-то время, а потом вновь захотят больше. Именно так устроен человек. И даже в самой хорошей обстановке всегда есть несогласные, те, которые хотят больше, - заявил рэпер.

Он также добавил, что нужно всегда договариваться и пытаться находить общий язык.

- Власть – это тысячи, десятки тысяч людей. И это люди из народа – наши братья и наши соседи. Это же и мы с вами. Просто они находятся в таких позициях, которые позволяют им исполнять власть, делегированную обществом. По этой причине всегда есть смысл в том, чтобы договариваться и пытаться найти общий язык, - добавил Пархоменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рэпер Серега назвал Лукашенко хранителем баланса в Беларуси.

Известный выходец из Гомеля, рэпер Серега дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. (подробности)

«Молчание золото, а воспитание – ответственность»: рэпер Серега отсудил детей у бывшей жены и дал комментарий «Комсомолке».

Суд решил, что Марк и Платон будут проживать с папой Сергеем Пархоменко. (подробности)