С 3 мая «Уральские авиалинии» начали летать между Минском и самым дешевым аэропортом Москвы – Жуковским. Вот какие цены на билеты.

Авиасообщение между Беларусью и другими странами по чуть-чуть, но восстанавливется. С 24 апреля “Белавиа” возобновила еженедельные полеты в Жуковский – это самый дешевый аэропорт Москвы. Правда, пого говорить о действительно дешевых билетах не приходится – спрос пока сильно опережает предложение, поэтмоу цены высокие. Зато полеты по этому же маршруту открывает еще одна авиакомпания – российские «Уральские авиалинии». Первый полет состоялся 3 мая. Полёты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам согласно следующему расписанию:

Вылет из аэропорта Жуковский в 10:20, посадка в Минске в 11:55

Вылет из Минска в 12:55, прибытие в аэропорт Жуковский в 14:30

Время в пути - 1 час 35 минут. Сообщается, что к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Самый дешевый билет на ближаший рейс (11 мая) – 12938 российских рублей, это примерно 188 долларов. Это тариф без багажа. Билет с багажом стоит на 30 долларов больше.

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