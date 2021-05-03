Под Минском с килограммом наркотиков поймали беременную минчанку.

- На прошлой неделе наркоконтроль УВД Минщины вышел на очередных дилеров из столицы, - сообщили в милиции. - С помощью ГАИ и ОМОН 27-летнего парня и 25-летнюю девушку задержали возле деревни Байдаки Минского района.

Эта деревня находится примерно в 10 километрах от МКАД на шоссе в сторону Вильнюса.

- При себе, в тайниках и по местам жительства они хранили без малого 1 кг особо опасного психотропа - а это около четырех тысяч доз. По оперативной информации, около месяца молодые люди работали на интернет-наркомаркет в качестве мелких оптовиков. Полученный товар фасовали на мелкие партии и делали закладки в окрестностях Минска. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.Известно, что парень сам употребляет наркотики и привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а его подельница - на седьмом месяце беременности.

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