МВД: Мы планируем, что для визитов в страны ЕАЭС человеку с ID-картой не понадобится биометрический паспорт

В МВД сообщили, что для визитов в страны ЕАЭС человеку с ID-картой не понадобится биометрический паспорт. Фото: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь

Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел запланировало проведение переговоров со странами Евразийского экономического союза для признания биометрических карт полноценным документом. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

- Мы планируем, что для визитов в страны ЕАЭС, в числе которых Россия, Кыргызстан, Армения и Казахстан, человеку с ID-картой не понадобится биометрический паспорт, - отметил Бегун.

По его словам, уже в скором времени МВД и МИД начнут переговоры по признанию ID-карт полноценным документом для въезда и краткосрочного пребывания на территориях указанных стран. Это также будет работать и в обратную сторону, - пояснил Бегун.

Он также добавил, что владелец ID-карты сможет получить сразу два биометрических паспорта. Так, когда один заберут для оформления визы, человек сможет по второму выезжать за границу.

Новый паспорт разрешит использовать в аэропортах электронные ворота – проходить систему контроля без личного контакта с контролером.

При этом и бумажный паспорт, и ID-документ при себе иметь не получится. Нужно будет выбрать что-то одно. Если, к примеру, уже оформлен ID-паспорт, то вернуться к бумажному варианту будет невозможно.

Как рассказал Бегун, ID-карты будут надежно защищены.

- База находится в локальной сети МВД и МИД. Она закрытая, никаких точек доступа из интернета к ресурсу нет. Система уже прошла сертификации. Рисков утечки информации национальный регулятор, который и отвечает за защиту персональных данных, не нашел, - подытожил Бегун.

Он напомнил, что выдача биометрических документов начнется уже с 1 сентября 2021 года.

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