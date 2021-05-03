Доллар на торгах подорожал, а евро подешевел: курсы валют в Беларуси на 3 мая

Курсы валют в Беларуси на 3 мая
Фото: Инна КОРСАК
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 3 мая, прошли торги. Доллар подорожал, а евро и российских рубль подешевели. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.
Доллар подорожал на 0,0059 и теперь стоит 2,5656 белорусского рубля.
Евро подешевел на 0,0052 и теперь стоит 3,0909 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0168 и теперь стоит 3,3997 белорусского рубля.
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