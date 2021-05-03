В Гомеле семья перевела мошенникам 67 тысяч рублей. Вот что советуют делать эксперты, чтобы подобного не произошло с вами

В Гомеле семья перевела мошенникам 67 тысяч рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гомеле семья перевела мошенникам 67 тысяч рублей. В Министерстве внутренних дел сообщили подробности случившегося.

- В понедельник, 26 апреля, на мобильный телефон женщины позвонили. В мессенджере деловой женский голос сообщил, что был взломан интернет-банкинг и кто-то пытается оформить кредит на имя женщины. Ей сказали, что в банке уже занимаются данным вопросом служба безопасности и милиция, но для того, чтобы установить мошенников и задержать их, понадобится помощь женщины. Звонившие переключили ее на якобы специалиста банка, который занимается предотвращением «незаконных операций». Мужской голос потребовал четко следовать инструкции – в таком случае удастся сохранить деньги, - рассказали в МВД.

И добавили, что спустя некоторое время женщине вновь позвонил мужчина, но уже с другого номера, который представился сотрудником милиции и даже предъявил снимок удостоверения. В милиции позже пояснили, что на фото был изображен документ одного из бывших сотрудников милиции, который в августе 2020 года покинул службу и выложил в соцсети фотографию своего служебного удостоверения.

- Звонивший мужчина давал женщине по телефону инструкции о том, что необходимо делать дальше. А нужно было брать кредиты в банках. Женщина взяла четыре кредита на сумму 30 тысяч рублей и все деньги перевела на счета одного из белорусских банков. По требованию звонивших женщина незнакомым людям отправляла фото заключенных договоров о предоставлении кредита, чеки о переводе денег, а также фото со своего паспорта со всеми реквизитами, - прокомментировали в МВД.

После этого, мошенники взялись за карту супруга женщины.

- Мошенники узнали, что у мужчины есть деньги в валюте, которые он снял с карточки. Незнакомцы убедили мужчину обменять валюту и для сохранности также сделать перевод по их реквизитам. Мужчина сначала сопротивлялся, но в один из дней все-таки стал участником «секретной операции». Лишь спустя несколько дней супруги заподозрили неладное и обратились в милицию, - добавили в ведомстве.

БУДЬ В КУРСЕ!

В МВД в очередной раз напомнили, что не стоит никогда и не под каким предлогам перечислять деньги на счета незнакомых людей или же неизвестных компаний, фондов, организаций.

Не стоит доверять предложениям о возможности быстрого заработка. Постарайтесь найти более полную информацию о проекте. Если же у вас возникают сомнения – откажитесь.

Не переходите по незнакомым ссылкам, а также не открывайте подозрительные письма и вложения.

Для того, чтобы оплатить услуги, пользуйтесь только проверенными ссылками и ресурсами.

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