Вот как в Беларуси штрафуют за нарушение самоизоляции: примеры из Солигорска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает esoligorsk.by со ссылкой на ГИОС Солигорского РОВД, 28 апреля 2021 года милиционеры провелисовместный рейд сотрудников Солигорского РОВД и Солигорским зональным центром гигиены и эпидемиологии состоялся. В ходе рейда были выявлены нарушения требования о соблюдении правил самоизоляции. Сообщает о том, что оштрафовали двух человек. Статья - 24.3 КоАП Республики Беларусь – неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

- Именно по данной статье в настоящее время квалифицируются действия лиц, которые не считают обязательным исполнять требования о соблюдении правил самоизоляции, выносимые должностными лицами учреждений здравоохранения, - поясняют в милиции. Уместно отметить, что оба гражданина в письменном виде были предупреждены об ответственности при вынесении требования. Объяснение одного из фигурантов - что он отлучился за лампочками для автомобиля на ближайшую АЗС, а второго - поехал к пожилым родителям в другой населённый пункт.

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