Еврокомиссия предложила странам Евросоюза разрешить въезд для иностранцев, которые привиты одной из одобренных в ЕС вакцин. Фото: pixabay.com

Европейская комиссия предложила ослабить ограничения на необязательные поездки в Европейский союз, которые действуют для жителей третьих стран, которые были привиты одной из одобренных вакцин в ЕС. На данный момент в этом списке числится четыре вакцины, среди которых, Moderna, Pfizer-BioNTech, Vaxzevria (AstraZeneca – предыдущее название) и Janssen.

Ограничения также могут быть сняты для тех иностранцев, кто был привит вакцинами, одобренными ВОЗ к применению в экстренных ситуациях.

На данный момент вакцины «Спутник V», которая используется в Беларуси, в списке нет. Но сейчас российская вакцина проходит процедуру инспекции в Европейском медицинском агентстве.

Еврокомиссия также предлагает ввести специальный экстренный механизм, который позволит оперативно вводить ограничения на съезд в Европейский союз для того, чтобы предотвратить распространение новых штаммов COVID-19.

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