Справились за неделю: известный в Минске торговый дом «На Немиге» после закрытия возобновил работу

В Минске закрыли, но потом снова открыли торговый дом "На Немиге". Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Минске 28 апреля неожиданно закрыли популярное место шопинга «с историей» - торговый дом «На Немиге». Торговый дом проработал 30 лет, но вдруг неожиданно закрылся, что стало сюрпризом не то что для покупателей, но и для продавцов.

Потребовалось меньше недели, чтобы двери торгового дома «На Немиге» снова открылись для покупателей. Узнали, почему площадку закрывали?

Объявление о том, что торговый дом «На Немиге» снова начал свою работу появилось в понедельник, 3 мая, на сайте коммунального предприятия.

- Торговый дом «На Немиге» возобновил свою работу, и мы с радостью ждем вас в гости, - сообщает продавец, также напоминая о правилах дистанцирования и антиковидных мерах.

Что стало причиной «переполоха»? По всей видимости, как и сообщалось ранее, торговый дом «На Немиге» вошел в состав универмага «Беларусь» - время закрытия «по техническим причинам» потребовалось для реорганизации.

Также на сайте торгового дома пока указана информация о том, что интернет-магазин не работает по техническим причинам.

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