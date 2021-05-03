С флагами и оркестром: 101-летнего ветерана трогательно поздравили в Витебске

Ветерану ВОВ в Витебске провели персональный парад. Фото: БелТА.
В Витебске десантники поздравили с приближающимся Днем Победы 101-летнего участника Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Ветеран Федор Минович Лисовский сражался под Севастополем, в Польше и Кенигсберге, дошел до Берлина. Фото: БелТА.
Ветеран Федор Минович Лисовский участвовал в освобождении Севастополя, сражался в боевых операциях в Польше и Кенигсберге, дошел до Берлина. У белорусского ветерана - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орден «Знак Почета».
Ветерану сыграли "День Победы". Фото: БелТА.
Десантники трогательно поздравили ветерана с приближением праздника: у подъезда дома Федор Лисовский увидел персональный парад и торжественный марш, военный оркестр сыграл для него «День Победы».
В своем почтенном возрасте 101-летний ветеран принимал парад стоя.
Витебские десантники поздравили 101-летнего ветерана с приближение Дня Победы. Фото: БелТА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Один из самых страшных фильмов о Великой Отечественной войне выходит в повторный прокат в Беларуси и России.
В Москве картину 1985 года начнут показывать уже со 2 мая (подробности).
Фотофакт. В Мостах памятник погибшим в годы Второй мировой войны перекрасили в красно-зеленые цвета.
Изначально памятник был светло-серого цвета (подробности).
Умер последний защитник Брестской крепости: он дожил до 91 года.
На 92-ом году жизни скончался ветеран Петр Котельников - последний защитник Брестской крепости (подробности).