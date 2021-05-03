С флагами и оркестром: 101-летнего ветерана трогательно поздравили в Витебске

Ветерану ВОВ в Витебске провели персональный парад. Фото: БелТА.

В Витебске десантники поздравили с приближающимся Днем Победы 101-летнего участника Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Ветеран Федор Минович Лисовский сражался под Севастополем, в Польше и Кенигсберге, дошел до Берлина. Фото: БелТА.

Ветеран Федор Минович Лисовский участвовал в освобождении Севастополя, сражался в боевых операциях в Польше и Кенигсберге, дошел до Берлина. У белорусского ветерана - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орден «Знак Почета».

Ветерану сыграли "День Победы". Фото: БелТА.

Десантники трогательно поздравили ветерана с приближением праздника: у подъезда дома Федор Лисовский увидел персональный парад и торжественный марш, военный оркестр сыграл для него «День Победы».

В своем почтенном возрасте 101-летний ветеран принимал парад стоя.

Витебские десантники поздравили 101-летнего ветерана с приближение Дня Победы. Фото: БелТА.

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