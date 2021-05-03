Строительство небоскреба «Газпром центр» в Минске снова законсервируют. Фото: gazpromcenter.by

Строительство в Минске высотки «Газпром центра» российской компании пока так и не возобновят. Напомним, здание должны были возвести на месте снесенного автовокзала «Московский» возле Национальной библиотеки. Небоскреб начали возводить уже больше пяти лет назад, а недавно столичные власти объяснили, что «стройка развивается не так быстро, как хотелось бы». Причиной стало то, что «инвестор недооценил ситуацию на площадке».

Окончательные сроки возведения «Газпром центра» тогда не называли. А сейчас стало известно, что «Газпром трансгаз Беларусь» начал процедуру консервации недостроенного центра. 3 мая на сайте компании появилась информация о новой закупке: по выбору подрядной организации на разработку технической документации на консервацию, а также проектной документации по переустройству временных сетей электроснабжения объекта. Судя по опубликованным документам, работы должны начаться в июне.

Напомним, ранее планировалось, что на строительство "Газпром центра" в Минске потратят 600 миллионов долларов.