Главврач БСМП Минска про обгоревшего мальчика: «Состояние ребенка на личном контроле главы государства»

У 12-летнего Ромы хорошая спортивная подготовка, он участвует в соревнованиях по лыжам,стрельбе, легкой атлетике и другим видам спорта. Фото:zanaroch.schools.by

Главврач столичной больницы скорой помощи Андрей Борисов рассказал о состоянии ребенка, который в Мядельском районе спас своего брата из горящего дома, но сам серьезно пострадал. 12-летний подросток по-прежнему в тяжелом состоянии. Мальчик находится на аппарате ИВЛ, транспортировать его сейчас нельзя.

- Состояние ребенка на личном контроле главы государства, поручено сделать все необходимое для стабилизации состояния, цитирует Борисова телеграм-канал Минздрава.

По словам главврача, белорусские специалисты работают в контакте с российскими коллегами, консилиумы проходят каждый день, в том числе и расширенные с участием ведущих специалистов РФ. Состояние парня стало более стабильным, и это уже положительная динамика, отметил Борисов.

Также он рассказал о втором обгоревшем ребенке, 16-летнем подростке из Мстиславля, который на рыбалке получил электротравму, и у него диагностировали ожоги различной степени тяжести - до 70 процентов.

- Его состояние так же расцениваем как тяжелое, и он находится на ИВЛ. Все лечение проводится в полном объеме, - отметил главврач.

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