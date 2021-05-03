Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС готово для начальной загрузки

Отработавшее ядерное топливо с Белорусской АЭС будут направлять на переработку в Россию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что ядерное топливо на Белорусской АЭС готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока, сообщил телеграм-канал радио «Мир».

Так сообщается, что успешно завершены этапы завоза и входного контроля. До начала загрузки в реактор второго энергоблока все топливо будет находиться в хранилище

Ранее в Минэнерго еще информировали о том, как будут обращаться с отработавшим ядерным топливом на Белорусской АЭС.

После выработки из активной зоны его переместят в бассейн выдержки - приреакторное хранилище отработавшего ядерного топлива. Его емкость может хранить отработавшие тепловыделяющие сборки в течение десяти лет. Затем отработавшее ядерное топливо направят на переработку в Россию.

- Механизмы и порядок обращения с отработавшими ТВС определены стратегией обращения с отработавшим ядерным топливом, утвержденной правительством, - пояснил Никита Гуц, начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелаАЭС.

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