13-й раз с начала года в Беларуси дорожает автомобильное топливо Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский государственный концерн по нефти и химии вновь сообщил об изменении цен на автомобильное топливо. Конечно, в сторону повышения - как обычно, на одну копейку. Информацию опубликовали вечером 3 мая. Это подорожание топлива в Беларуси станет уже 13-м с начала 2021 года. Каждый раз - на одну копейку. Получается, литр каждого вида топлива на автозаправочных станциях подорожал на 13 копеек с начала года.

Итак, с 4 мая на белорусских АЗС цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 руб. за литр, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива - 1,93 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,15 руб. В «Белнефтехиме» так объяснили очередное подорожание:

- Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18 процентов, - отметили в концерне.

Напомним, предыдущее повышение цен было неделю назад, 27 апреля.