Ученые: таблетки и спреи заменят прививки от коронавируса

Будущие вакцины от коронавируса будут не в форме инъекций. Фото: pixabay.com.

Новое поколение разрабатываемых вакцин против коронавируса может появиться в виде таблеток или назального спрея, сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, в будущем может отпасть необходимость прививаться от коронавируса. Вакцины в форме таблеток и спреев не только заменят прививки, но будут более удобными для хранения и транспортировки.

Разработкой вакцин в новых формах уже занимаются правительственные лаборатории и компании США (фармкомпании Sanofi, Altimmune и Gritstone Oncology - Прим.).

Предполагается, что они будут так же обладать потенциалом для обеспечения более длительных иммунных ответов, но и станут более эффективными против новых штаммов «ковида».

- Существующие вакцины от COVID-19 трудно транспортировать, их необходимо хранить при низких температурах и вводить двумя дозами. Новые вакцины смогут помочь обойти эти ограниченные условия, что увеличит скорость вакцинации в будущем, - комментирует ресурс со ссылкой на ученых.

Официально ВОЗ заявляет, что во всем мире сейчас в разработке находятся 277 вакцин от коронавируса, из которых уже 93 препарата прошли испытания на людях. Большинство из коронавирусных вакцин, которые сейчас в стадии клинических испытаний, - это инъекции, но уже есть и два состава для перорального применения и 7 составов в виде назального спрея.

- Мы увидим вакцины (против коронавируса - Прим.) второго и третьего поколения, - заявляет Грегори Поланд, профессор и исследователь вакцин в клинике Мэйо в Рочестере (штат Миннесота).

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