«Союза» не будет: в Беларуси отказали в регистрации пророссийской партии

Пророссийский политик Сергей Лущ хотел зарегистрировать в Беларуси партию "Союз". Фото: "Наш Гомель"

О том, что Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации пророссийской партии «Союз», сообщил телеграм-канал ресурса «Наша Нiва».

Сообщается, что в регистрации возглавляемой политиком Сергеем Лущом партии, отказали из-за недостаточного числа членов.

Изданию чиновники сообщили, что в списке основателе партии значилось 1023 человека, но 26 из них вовсе не существует. И ни один, вообще, не гражданин Беларуси.

Так как не набран минимальный порог в 1000 человек, то и «Союза» в числе зарегистрированных партий в Беларуси не будет.

К слову, в программном положении «Союза», как раз было предложение двукратно снизить нижний порог членов партии - до 500 человек. Еще партия предлагала в своей программе сохранить в Беларуси 3-летний декретный отпуск с правом передачи последнего года декрета бабушкам и дедушкам. А еще - 2-процентные кредиты на жилье для семей с одним и более детей, без поручителей, залогов и даже без постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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