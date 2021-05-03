Как одеваться на День победы? Стал известен прогноз погоды на 9 мая в Беларуси

Погода на 9 мая в прошлом году тоже была хорошей Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая, когда в Беларуси будут отмечать День победы в Великой отечественной войне, ожидается умеренно теплая погода. Ветер утихнет, в небе будет переменная облачность, обещает выглядывать солнце.

Ночь на воскресенье, 9 мая прогнозируют достаточно холодную - от плюс 2 до плюс 6 градусов. Утро тоже будет прохладным, а уже днем потеплеет. В Минске, Могилеве, Гродно и Гомеле максимальная температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, в Витебске - плюс 11-13 градусов, а теплее всего ожидается в Бресте - 13-15 градусов со знаком плюс.

Во всех регионах страны прогнозируется сухая, без осадков погода, переменная облачность, местами - ясно. Ветер, максимум, до 8 метров в секунду, лишь на востоке республики временами будут порывы ветра.

Так что погода не должна помешать народным гуляниям на праздник. Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.

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