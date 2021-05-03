Власти Литвы упрощают переезд компаний из третьих стран, также и из Беларуси. Но есть условия

После событий в 2020 году страны-соседки Беларуси, в том числе Литва, активно на законодательном уровне упрощают вопросы релокаций компаний. Фото: belrynok.by.

В сейме Литвы в первом чтении приняли пакет законодательных поправок, предполагающих упрощение релокации сотрудников компаний из третьих стран (вместе с их семьями - Прим), заявляет литовский ресурс vz.lt. Второе чтение так называемого «пакета группового переселения» назначено на конец мая и, если поправки будут приняты и во втором чтении, то закон заработает уже в июне 2021-го года.

Однако особенные условия для релокации литовские власти готовы предложить сотрудникам далеко не всех компаний из третьих стран, в том числе и из Беларуси.

Что в документе? В поправках в законодательство предусматривается, что при релокации все сотрудники компании смогут подать заявление на получение вида на жительство. Получить право на ВНЖ и на работу в Литву смогут и члены семей релокантов, невзирая на их квалификации. А решения о соответствиях потребностям рынка будут приниматься инвесторами.

Особенное же условие в том, что вновь принимаемое положение будет относиться только к тем иностранным компания, которые готовы инвестировать в экономику Литвы не менее 1,45 миллиона евро, создавая при этом минимум 20 рабочих мест.

В Сейме представляла поправки министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Она заявила, выступая, что «пакет группового переселения» кроме экономических выгод для Литвы несет и моральный аспект. Министр подчеркнула о том, что «необходимо помогать соседям» и озвучила недавнюю историю закрытия в Минске офиса стартап-центра Imaguru. Также Армонайте сообщила, что компании предложили релокацию в Литву, но они «решили повременить с ответом».

В завершении литовский министр экономики и инноваций проанонсировала, что на данный момент в ведомстве готовят и другие поправки «для переселенцев», которые будут касаться налогов.

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