Вот как выглядит платье, делающее стройнее женщин любого возраста

"Полосатые" платья визуально стройнят. Фото: zen.yandex.ru/willbe

В эфире «Модного приговора» Эвелина Хромченко рассказала, какое платье сделает стройнее любую девушку или женщину независимо от возраста и размера, пишет ресурс slovodel.com.

По мнению Хромченко эффектом стройности обладают платья с вертикальной полоской. В выпуске стилисты преображали женщину из так называемой категории «плюс-сайз». В одном из модных выходов героиня была именно в платье с широкими вертикальными полосками.

- Для каждой красавицы своя полоска. Полоски могут быть разной ширины, в зависимости от типа фигуры, - поясняет Хромченко.

Эвелина Хромченко посоветовала женщинам носить полоску, выбирая ее ширину по типу фигуры. Фото: стоп-кадр youtube.com - Модный приговор.

Одежду, которая визуально стройнит, замечает стилист, приобрести в гардероб стоит любой женщине. И вертикальная полоска лучше всего справляется с такой задачей.

- Если вам нравится, как выглядит наша героиня, вам ничто не помешает купить такое же платье, - подытожила Хромченко.

А резюмируя объяснила, что для летнего сезона 2021-го года актуальная любая полоска - как вертикальная, так и горизонтальная. «Полосатая» одежда это несомненным хит, оставляющий место для экспериментов.

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