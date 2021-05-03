На конкурс прислали больше 200 работ. Посмотрите, как будут рекламировать культуру Беларуси

Конкурс выиграла Юлия Костюкевич с работой «Свой край». Фото: Минкульт

В Беларуси завершился конкурс на лучшее изображение для социальной рекламы «Наша культура». На рассмотрение жюри поступило 217 работ. Конкурс организовали Министерство культуры и «Белорусская государственная академия искусств».

Жюри определило победителей конкурса, сообщил 3 мая Минкульт, а награждение пройдет 6 мая. Конкурс выиграла Юлия Костюкевич с работой «Свой край», второе место отдали Марине Перковской за работу «Я люблю Беларусь», третье место заняла Ольга Пилецкая за работу «Райскі сад».

В Телеграм-канале Министерства культуры опубликовали изображения работ победителей.

Второе место отдали Марине Перковской за работу «Я люблю Беларусь». Фото: Минкульт