Круизный теплоход «Белая Русь» начинает туристический сезон: первое турне по белорусским рекам – из Мозыря в Брест

Круизный теплоход «Белая Русь» начинает туристический сезон Фото: Оксана БРОВАЧ

Двухпалубный теплоход «Белая Русь» объявил о старте нового туристического сезона, первый рейс планируется 8 мая. Об этом сообщается сайт «Твой круиз».

Лайнер доставят в Мозырь в ближайшие дни, затем в субботу он отправится в Брест вместе с первыми в новом сезоне туристами.

Маршрут судна пролегает через Наровлю, Припятский заповедник, Новоселки, Дорошевичи, Туров, Стахово, Качановичи, Пинск, Дубое, Мотоль, Достоево, Ляховичи, Кобрин. Плыть он будет по Припяти, Пине, Днепровско-Бугскому каналу и по реке Мухавец в основном ночью, поскольку днем запланированы экскурсии и прогулки.

Тур продлится 8 дней и 7 ночей, в Бресте «Белая Русь» окажется 15 мая. Оттуда отправится в обратный рейс, в Мозыре снова будет 22 мая. Сезон продлится до ноября.

Стоит круиз за восемь дней от 873 до 5239 белорусских рублей с пассажира.