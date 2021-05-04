В Слуцке кассир отказался обслужить покупателя без маски и вызвал милицию. Вот как решили проблему

Мужчина требовал, чтобы его обслужили в магазине без маски. Сотрудники вызвали милицию. Фото: кадр из видео kurjer.info

В Слуцке кассир магазина «Пятый элемент» нажал на тревожную кнопку, потому что один из покупателей отказывался надевать маску, но настаивал, чтобы его обслужили. Кассир отказался обслуживать покупателя с голым лицом, ссылаясь на документы МАРТ и Миноблисполкома. Тогда тот взял товар, положил деньги около кассы и пошел к выходу. Его не выпустили.

Инцидент снял на видео один из посетителей магазина и прислал в редакцию kurjer.info. Произошло это 23 апреля.

-Без маски я вас обслуживать просто не буду, если я вас обслужу, мне дадут штраф, - говорит кассир.

-Вы не знаете закон, в суд подавайте на того, кто вам даст штраф, - парирует молодой человек.

Парень объяснил свое принципиальное нежелание надевать маску тем, что считает унизительным «ходить в намордниках». Ему отвечают, что "унизительно потом будет лежать в больнице".

Закончилась история тем, что человек в защитной маске взял у молодого человека деньги, оплатил его покупку на кассе и отдал ему. После этого сотрудники милиции посчитали инцидент исчерпанным и уехали.

БУДЬ В КУРСЕ!

Масочный режим в Беларуси ввели осенью 2020 года. С 18 ноября он действует на всей территории страны. За нарушение масочного режима могут оштрафовать руководителя объекта, на котором находятся люди без маски. В то же время сотрудники магазина или какой-либо организации могут отказать в обслуживании человеку без защитной маски.

По словам министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича, масочный режим в Беларуси сохранится минимум до лета, но не исключено, что он продлится и дольше.

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