Как в сказке: супруги из Барановичей прожили вместе почти 70 лет и умерли в один день

Внук Виталий говорит, что Иван Иосифович и Ольга Алексеевна были примером для своих детей и внуков. Фото: личный архив семьи Забяло

Очень редкий финал невероятной истории любви произошел в Барановичах. Там супруги прожили в браке почти 70 лет и умерли в один день. Об этом сообщил внук пенсионеров Виталий изданию Intex-press.

Иван Иосифович и Ольга Алексеевна Забяло всего пару месяцев не дожили до «благодатной» свадьбы. Они скончались 19 апреля.

По словам внука, «они как будто взялись за руки и ушли». Он накануне смерти дедушки и бабушки захотел остаться вместе с ними дома на ночь. Приехал к ним в гости проведать и заночевал.

– Ночью я пошел спать в соседнюю комнату, дверь на всякий случай оставил открытой. Около 6 утра я проснулся, пошел проведать их, а они будто взялись за руки и ушли… Я два дня был как во сне, не понимал, как такое может произойти. Мы, конечно, ко всему были готовы, но не ожидали, что бабушка с дедушкой умрут в один день, так, как они и хотели, – рассказал Виталий.

Он вызвал бригаду скорой помощи, чтобы медики констатировали смерть его родственников.

Внук добавил, что бабушка и дедушка ушли тихо, спокойно и мирно.

– Я с таким никогда не сталкивался и такого не слышал. Читал только в сказках. Все родные и близкие были очень удивлены, что такое произошло. Но в то же время мы были рады, что сбылось то, чего они так хотели в молодости. Все говорили – это чудо и что такого не бывает. Сложно в это поверить, но такое случается. Мы со спокойной душой отправили их в мир иной, – признался он.

Иван Иосифович и Ольга Алексеевна познакомились, когда им не было и 20 лет. Оба родом из Ляховичского района. Поженились они 15 июня 1951 года. У них родилось двое сыновей.

По словам внука, они сохранили любовь до глубокой старости. Даже когда бабушка перенесла второй инсульт и стала жить прошлой жизнью, дедушка всегда за ней присматривал, когда были силы, его любовь никуда не исчезла.

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