Женщина выпала из окна поликлиники в Вилейке. Фото: mlyn.by

Жительница Вилейки выпала из окна верхних этажей местной поликлиники 3 мая около 11 утра. Она умерла от полученных травм. Известно, что погибшая – женщина 1976 года рождения, сообщает Млын.by.

Несколько очевидцев сообщили, что она выпала с последнего (пятого) этажа, эта информация в настоящее время проверяется.

По предварительным данным, погибшая страдала от психического расстройства. Кабинет врача-психиатра в поликлинике расположен на третьем этаже.

Проверку по факту гибели женщины проводит Вилейский районный отдел Следственного комитета.

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