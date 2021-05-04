В Могилеве мужчина, которого спасли от COVID-19, подарил больнице палату повышенной комфортности

Пациент, которого спасли от ковида, подарил больнице палату повышенной комфортности. Фото: кадр из видео ТРК Могилев.

Хорошая новость пришла из Могилевской областной клинической больницы. Одно из отделений больницы получило в подарок палату повышенной комфортности. Оборудовали палату на средства спонсора – бывшего пациента больницы Юрия Авдеенко. Подробности рассказывает ТРК Могилев.

Юрий Авдеенко попал в больницу в тяжелом состоянии, у него был коронавирус. Мужчина лежал в реанимации, врачи спасли его. В реанимации мужчина многое переосмыслил в своей жизни и решил сделать подарок медикам. Сам меценат рассказал, что его задачей было сделать палату как можно менее похожей на больничную.

-Человек, когда находится в домашних или гостиничных условиях, выздоравливает на 40-50 процентов быстрее. Поэтому мы взяли за основу зарубежный опыт, посмотрели и сделали так, чтобы ни грамма не напоминало здесь о больнице, - говорит Юрий.

В то же время в палате повышенной комфортности соблюдены все требования санэпидслужбы, утверждает главный врач больницы Анатолий Кулик.

-И стены обрабатываемые, и материалы мебели. Есть рециркуляторы, которые позволят не включать, как раньше, старые бактерицидные лампы, когда людей нет, а постоянно работать и очищать воздух, - рассказал он.

Новая палата разместилась в ортопедо-травматологическом отделении больницы.

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