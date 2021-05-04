В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра в Беларуси 3 мая

Всего в республике зафиксированы 47 случаев падения деревьев. Фото: МЧС

Три населенных пункта пострадали от сильного ветра в Беларуси 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«По оперативным данным вследствие порывов ветра (до 22 м/с) пострадали 3 населенных пункта в Витебской (1), Гродненской (1) и Могилевской (1) областях. Повреждены кровли 2 жилых домов и 1 сельскохозяйственного здания», – говорится в сообщении МЧС.

Всего в республике зафиксированы 47 случаев падения деревьев. Из них десять – в Брестской области, три – в Витебской, два – в Гомельской, 19 – в Минской и три – в Могилевской. В Минске ветер повалил десять деревьев. В результате этих ЧП оказались повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Спасатели и работники других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. В настоящее в Беларуси время продолжают ликвидировать последствия непогоды.

По данным предприятия «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 330 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на утро 4 мая остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.

Также спасатели напомнили, что синоптики объявили 4 мая оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

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Оранжевый уровень опасности сохраняется и в понедельник, 3 мая (подробности).