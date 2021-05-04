Билл Гейтс и его супруга Мелинда решили расстаться после 27 лет брака

Билл Гейтс и его супруга Мелинда. Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Создатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе спустя 27 лет брака. Свое заявление Гейтс опубликовал в Twitter.

– После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак, – написал он.

Как утверждают Билл и Мелинда, они решили разойтись, поскольку не считают возможным «дальнейший рост в качестве пары», однако они продолжат вместе работать в созданном ими благотворительном фонде.

Билл Гейтс и Мелинда Френч сыграли свадьбу в 1994 году. У них трое детей. Мелинда уже заявила, что не будет подавать на алименты. Добавим, что Билл Гейтс с состоянием около $130,5 млрд занимает четвертое место в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

По данным интернет-портала TMZ, Билл и Мелинда не заключали брачный договор. Это следует из их прошения о разводе. Судя по документу, на развод подала Мелинда.

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Они познакомились, когда им не было еще и 20, и сохранили любовь до глубокой старости (подробности).