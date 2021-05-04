Вакцину от ковида начали испытывать на детях. Ее еще не разрешили использовать ни в одной стране даже для взрослых

В Америке начали испытания вакцины от ковида на детях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Биотехнологическая фирма Novavax (США) объявила о начале клинических испытаний вакцины от COVID-19 на детях. В программе примут участие 3000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, пишет Медицина и Наука со ссылкой на Medical Xpress.

Часть подростков получит вакцину Новавакс, часть – плацебо. Испытуемые получат две инъекции с интервалом в 21 день. После этого за состоянием их здоровья будут наблюдать два года.

Отмечается, что Новавакс еще не разрешено применять ни в одной стране не только для детей, но и для взрослых, хотя еще в конце января компания объявила, что испытания на 15 000 взрослых британцев показали ее эффективность в 89,3 процента.

Новавакс использует технологию, которая отличается от лицензированных вакцин. Компании Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer также уже начали испытания вакцин на подростках. Предполагается, что вакцинация детей и подростков станет одним из решающих шагов в достижении коллективного иммунитета.

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