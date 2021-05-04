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Происшествия4 мая 2021 11:20

Перекалилась печь: пенсионеры погибли при пожаре на даче под Слуцком

Следователи проводят проверку по факту гибели людей
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти пенсионеров во время пожара. Фото: СК

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти пенсионеров во время пожара. Фото: СК

Тела двух пенсионеров найдены в доме в Слуцком районе, где произошел пожар. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, около 4 утра 4 мая поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Беличи Слуцкого района. При ликвидации пожара обнаружены тела супругов, 80-летней женщины и 76-летнего мужчины. Установлено, что погибшие – жители Солигорска, в Слуцком районе у них имелся дачный дом», – рассказали подробности в СК.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, специалисты проводят осмотр с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области.

Предварительная причина пожара – перекал печи. По данному факту Слуцкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

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