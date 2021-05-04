Ученые рассказали, почему больше людей стали попадать в больницы после вакцинации от ковида

В Великобритании увеличилось число пациентов, которые попадают в больницы с ковидом уже после вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Великобритании растет количество случаев, когда после вакцинации от ковида пациенты оказываются в больнице с ковидом. Ученые рассказали, почему так происходит и что нужно делать, чтобы этого избежать.

Основная часть тех, кто привился, но все равно оказался в больнице с коронавирусом, была инфицирована накануне или во время прививки, объяснили британские медики и посоветовали тем, кто прошел вакцинацию, соблюдать все профилактические меры до того момента, как у них сработает иммунитет.

Сообщается о более чем 500 госпитализированных с ковидом после прививок в Великобритании. Всего же в стране привили около 35 миллионов человек. 113 британцев после вакцинации скончались.

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