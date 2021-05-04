Поставки нефти из России в Беларусь в мае снизятся вдвое в сравнении с апрелем

США возобновят санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий. Фото: belneftekhim.by

Поставки нефти по трубопроводам из России на белорусские НПЗ в мае этого года запланированы в объеме 608 тысяч тонн, и это вдвое меньше, чем в апреле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Транснефти», пишет «Интерфакс-Запад».

При этом в компании не уточнили, сколько конкретно сырья отправят на каждый из заводов (в Мозыре и Новополоцке).

Тем временем Telegram-канал Neftegram сообщил, что в мае на Мозырский НПЗ поставки запланированы по утвержденному Минэнерго России графику в объеме 560 тыс.тонн (в прошлом месяце 600 тыс.тонн, а год назад, в апреле 2020 года - 800 тыс.тонн), а на «Нафтан» - 50 тыс.тонн (в апреле -725 тыс.тонн, при том, что год назад - 675 тыс.тонн ).

«Интересно даже не то, кто продолжил поставки, несмотря на американские санкции. А то, что по данным трейдеров, прокачка белорусской нефти в направлении НПЗ Германии в мае останется неизменной в 140 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что российские нефтяные компании могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за того, что США возобновляют санкции в отношении «Белнефтехима» и входящих в него предприятий.

При этом на днях премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что санкции США не влияют на поставки нефти в Беларусь.

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