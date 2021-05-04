Рэпер Серега заявил о том, что у него есть вопросы к действующей белорусской власти. Фото: скриншот с телеканала "Беларусь 1"

В вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» в понедельник, 3 мая, вышло большое интервью с рэпером Серегой. Он рассказал о цифровых сетях, больших кооперациях, критике, «дизлайках», о воспитании критического мышления, о молчаливом большинстве. Исполнителю также задали вопрос о реакции, которая последовала после того, как в интервью Дмитрию Гордону Пархоменко назвал Александра Лукашенко «хранителем баланса в Беларуси». Рэпер ответил, что он не идеализирует действующую власть.

- Вы должны понимать, что я не идеализирую действующую белорусскую власть, у меня есть к ней вопросы. Они были и до выборов, и я их уже озвучивал в эфире канала «Дождь». И я все эти вопросы готов повторить и сейчас: где общенациональная новая идея, где образ будущего? Да, есть люди, которые преломили закон, и она находятся на этапе следствия либо же за решеткой, и у общества есть вопросы: а почему они там, за что? Почему вы не делаете все, чтобы донести до сознания людей, которые вам верят, которые идут за вами, в чем виноваты эти люди? Почему не докричаться до них? Мы все это хотим знать. Мы хотим, чтобы каждый в этой стране понимал, что закон превыше всего, - заявил Сергей Пархоменко.

Он добавил, что у белорусов, у которых другое мнение, могут быть просто дезинформированы.

- Граждане этой страны, у которых может быть другое мнение, которые могут заблуждаться, могут просто быть дезинформированы. Могут быть эмоциональными, а могут быть и разными. Но именно они делегировали власти полномочия. Они отдали часть своих естественных свобод ради того, чтобы была возможность жить спокойно и безопасно…Самый главный вопрос сейчас – куда мы дальше двигаемся? Где та самая идея, которая объединит всех? Потому что разъединять нас умеют и делают это умело. Почему мы потеряли молодежь? Куда подевалось наше лучшее образование? Где новые белорусские элиты? – задавался вопросами рэпер.

В интервью Пархоменко вспомнил трагедию на Немиге, которая произошла в 1999 году. Тогда погибли 53 человека. Пархоменко отметил, что во время самых массовых протестов за всю историю Беларуси (он имеет ввиду протесты 2020 года) погибло не так и много людей, если сравнивать. К примеру, в обычной дворовой драке, потасовке футбольных фанатов, ДТП, в результате каких-либо болезней могло погибнуть гораздо больше людей.

- Когда я смотрю на эту ситуацию, то пытаюсь смотреть хладнокровно и спокойно. Я понимаю одно: государство выполнило свою работу. И очень сложно представить себе, как можно было это сделать лучше. Я видел эти кадры, как пацаны спали на щитах. И видел кадры, как они из толпы выхватывали зачинщиков: эффективно, быстро, пытаясь не задеть остальных. Я видел и другие кадры, много кадров. Я все это видел. Мое сердце от боли разрывалось, но я понимал, что они делают все то, что должны делать, - подчеркнул Пархоменко.

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