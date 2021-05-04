Стало известно, сколько белорусов нелегально перешли границу с Литвой с начала года/ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Государственная пограничная служба Литвы фиксирует на границе с Беларусью бум нелегальных мигрантов, сообщает BNS со ссылкой на представителя ведомства Гедрюса Мишутиса. В ведомстве сообщили, что в первом квартале этого года обнаружили 90 человек, которые нелегально пересекли государственную границу, в то время как до конца апреля прошлого года их было всего пять. Большинство из задержанных нелегальных мигрантов — граждане Ирака (59 человек). Кроме иракцев, есть среди нелегальных мигрантов и белорусы, которые хотят получить убежище и гуманитарную помощь в Литве. По данным службы, с начала года 21 белорус нелегально пересек государственную границу Литвы. При этом в первом квартале прошлого года таких случаев зафиксировано не было.

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