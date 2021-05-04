В Минске задержали известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого. Фото: "Наша нiва"

В Минске 4 мая, во вторник, задержали известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого. Его супруга, которая работала стоматологом, фигурировала в «шпионском фильме» ОНТ.

- Утром к Андрею пришли, но мы не знаем точно во сколько. Квартиру обыскали, а его забрали, - рассказали родственники Любецкого изданию «Наша нiва».

Также родственникам неизвестно, Андрей Любецкий задержан по административному или же по уголовному делу.

Андрей Любецкий – известный челюстно-лицевой хирург. Его супруга Наталья – стоматолог. Она работала в 4-ой минской поликлинике. В семье четверо детей. В ночь на 1 апреля 2021 года Наталя пропала, а в доме, по словам Андрея, прошел обыск. Через несколько дней женщину показали в «шпионском фильме» на телеканале ОНТ и рассказали, что якобы она забирала какие-то документы по просьбе Макара. Наталья не знала, что в них было. В сюжете также утверждали, что в документах должны были содержаться сведения из КГБ, но оперативники их подменили, раскрыв задумку.

После того, как Наталью отпустили из КГБ, она вместе с детьми уехала из Беларуси, так как опасалась дальнейшего преследования.

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