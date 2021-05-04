Лукашенко: «Эти европейцы и американцы – последние мерзавцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно!».

4 мая Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Речь зашла о пандемии коронавируса. Видеокадры встречи приводит Telegram-канал “Пул Первого”, который близок к пресс-службе президента:

- Последние же мерзавцы эти европейцы и американцы, они же ничем не помогли нам абсолютно! Хотя и ВОЗ и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то, и прочее. Ну не помогли – не надо. Не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Главное при этом: мы лечили и будем лечить своих людей. И дай бог чтобы эта проблема у нас была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. И мы могли лечить людей, - заявил Лукашенко.

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