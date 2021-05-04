Головченко о возможности новых мер в ответ на санкции: «Мы будем действовать по обстановке»

Головченко рассказал о возможности новых мер в ответ на санкции. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4 мая, во вторник, по итогам доклада президенту Александру Лукашенко заявил, что, говоря о возможности новых мер в ответ на санкции, будут действовать по обстановке. Его слова приводит БелТА.

Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться лишь за крайне серьезные и доказанные преступления, которые были совершены в конкретном государстве. И это никак не может относиться к Беларуси.

- К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплантацией. На протяжении нескольких лет Беларусь уже подвергалась тем или иным формам санкционного давления. Вы видите результат сами: мы стали крепче и научились жить в данных условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное независимое государство есть подобные попытки давления. Мы стараемся в меру отвечать на такие выпады – не только вербально и заявлениями, но также и принятием конкретных мер. Но мы не хотим огулом уподобляться нашим противникам. По этой причине отвечаем, как симметрично, так и ассиметрично, - отметил премьер-министр.

Он добавил, что президентом уже был принят о введении специальных защитных мер.

- Правительству уже частично удалось реализовать права, предоставленные указом главы государства. Далее мы будем действовать по обстановке, - подытожил Головченко.

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