Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2021 года: 697 новых случаев COVID-19, 10 смертей за сутки

Свежая статистика по коронавирусу от Минздрава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 4 мая. За сутки было выявлено 697 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 362 594 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 617 человек.

Всего в Беларуси на 4 мая коронавирусной инфекцией переболели уже 353 081 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2582 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 902 тысячи 273. За последние сутки провели 7 642 теста.

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