Лукашенко о санкциях: «Если европейцы хотят проблем, то они их получат»

Лукашенко прокомментировал европейские санкции. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 4 мая, принял с докладом премьер-министра Романа Головченко. Президент во время встречи высказался о европейских санкциях. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Я пока не буду распространяться и высказывать какие-либо мнения. Скажу лишь, чтобы вы понимали (обращается к премьер-министру Роману Головченко – Прим.): если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, то они их получат. Больше пока я ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас, Роман Александрович, попрошу дать мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы у нас на территории Беларуси: мы посмотрим на их работу. Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться. Я вообще всегда задаю вопрос: кому это все выгодно и зачем? Слушайте, ну мы же свою страну защищаем и нас за это что, санкциями по голове. И мы с вами, и весь народ – мы хотим жить в нашей стране, - заявил Лукашенко.

Глава государства, как передает БелТА, поставил задачу правительству вместе с МИД посмотреть на деятельность в Беларуси по так называемым западным гуманитарным программам.

- Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, бандиты разного рода, которые здесь устраивают обдираловку. Я уже поручил главе Администрации, вы передайте Сергеенко, что на контроле я все это держу. Мы же договаривались о перерегистрации и организаций этих, и СМИ. А то держат нас на коротком поводке и начинают постоянно, когда им хочется этого, дергать. Выгодно, невыгодно – они уже, как я вижу, не думают об этом. Не думают и хорошо, будут в Россию ездить…Будут по Балтике ходить, грузы перевозить и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если плохо им с нормальной Беларусью в центре Европы, - подчеркнул Александр Лукашенко.

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