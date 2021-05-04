Принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня?

«Четвертый пакет санкций ЕС по Беларуси не будет готов ко встрече министров иностранных дел ЕС 10 мая. Возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным пунктом повестки дня. Все еще нет ясности, кто предложит пакет: группа стран ЕС или Европейская служба внешних связей», — написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвак. Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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