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Общество4 мая 2021 14:26

Принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня?

Об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщает корреспондент «Радио Свобода»
Григорий ГРИБОВ
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Принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня?

Принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня?

«Четвертый пакет санкций ЕС по Беларуси не будет готов ко встрече министров иностранных дел ЕС 10 мая. Возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным пунктом повестки дня. Все еще нет ясности, кто предложит пакет: группа стран ЕС или Европейская служба внешних связей», — написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвак. Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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